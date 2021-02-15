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DSÖ'den ilk korona vakalarıyla ilgili ilginç açıklama

15.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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DSÖ'den ilk korona vakalarıyla ilgili ilginç açıklama

Geçtiğimiz ay Covid-19'un kökenini araştırmak için Wuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütü araştırmacıları, Aralık 2019'da Wuhan'da koronavirüs salgınının açıklananda daha yaygın olabileceğine dair kanıtlar bulduklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden araştırmacılar, Aralık 2019'da Wuhan'da görülen Covid-19’un başlangıçta düşünülenden daha yaygın olabileceğine dair işaretler bulduklarını açıkladı.

CNN’in haberine göre DSÖ’den baş araştırmacı Peter Ben Embarek verdiği demeçte, "Virüs Wuhan'da Aralık ayında yaygın olarak dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu" dedi.

174 BİLDİRİLMİŞTİ, BİNDEN FAZLA TESPİT EDİLDİ

CNN'den Nick Paton Walsh, Çinli bilim insanlarının Aralık ayında Wuhan'da ve çevresinde yaklaşık 174 Covid-19 vakası olduğunu söylemesini hatırlatırken Peter Ben Embarek cevap olarak “Dünya Sağlık Örgütü araştırmasına göre Aralık ayı içinde binden fazla vaka var” dedi.

‘ÇİN SADECE CİDDİ VAKALARI AÇIKLADI’

Embarek, Çinli bilim insanları tarafından sunulan sayı büyük olasılıkla ciddi vakalar olduğu için, 174 vakanın Aralık ayı enfeksiyonlarının gerçek sayısını yansıtmasının olası olmadığını söyledi.

DSÖ tarafından yapılan araştırmalar, Aralık ayında Wuhan’da en en az bin 100 Covid-19 vakasının görüldüğü belirtilirken CNN'e göre DSÖ ekibi, Aralık ayında şehir genelinde çok sayıda Covid-19 türünün yayıldığını tespit etti.

İLK VAKALAR HALA BELİRSİZ

Daha önce Wuhan hastanelerinin uydu görüntülerine ve koronavirüs semptomları için arama motoru trafiğine dayanan Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir analiz, virüsün yaz sonunda Wuhan’da olabileceğini belirtmişti.

Milano Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan bir başka araştırma ise, ilk Covid-19 vakalarının Ekim 2019'da İtalya'da bulunmuş olabileceğini belirtmişti.

ÇİN'DE ORTAYA ÇIKMAMIŞ OLABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Çin’e giden ekibinden Profesör John Watson, Covid-19’a neden olan virüsün Çin’de ortaya çıkmamış olabileceğini öne sürdü.

İngiliz TV kanalı BBC One’de konuşan Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin’e giden ekibinden Profesör John Watson, Covid-19’a neden olan virüsün Çin’de ortaya çıkmamış olabileceğini öne sürdü. Watson, virüsün hayvanlardan insanlara sıçramasının ülke sınırları dışında gerçekleşmiş olabileceğini ve pandeminin büyük olasılıkla bir ‘hayvan rezervuarında’ enfeksiyonla başlayıp daha sonra da ‘ara konak’ yoluyla insanlar geçmiş olabileceğini söyledi.

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