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DSÖ'den Irak için uyarı: Büyük sağlık krizi yaşanabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2020 23:08 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Irak'ta büyük bir sağlık krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ'den Irak için uyarı: Büyük sağlık krizi yaşanabilir

DSÖ'nün Irak'ın başkenti Bağdat'taki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Kovid-19 vakalarında endişe verici derecede artış olduğu belirtilerek, yakında büyük sağlık krizi yaşanabileceği vurgulandı.

Ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasının, yıllarca süren çatışmalarla zayıflayan sağlık sistemine yeni sorunlar eklediği kaydedilen açıklamada, yetkililer tarafından getirilen kısıtlamaların hafifletilmesi ve önleyici tedbirlere uyulmamasının da aralarında bulunduğu birçok faktöre bağlı olarak Irak'taki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun geçen aylarda kötüleştiğine işaret edildi.

"TEHLİKELİ BİR DURUM"

Irak'ın pek çok bölgesinin virüse bulaştığı ve virüsün toplum düzeyinde yayılması sorunu yaşandığı belirtilen açıklamada, bunun endişe verici ve tehlikeli bir durum olduğunun, acil ve ciddi önlemler gerektirdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, virüsün yayılma hızını düşürmek, günlük vaka sayısını azaltmak ve virüsün toplumda yayılmasını sona erdirmek için ne pahasına olursa olsun Kovid-19'la mücadele prosedürlerini değiştirmesi gerektiği kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletildiği ülkede bir süredir vaka sayılarında artış görülüyor. (AA)


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