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DSÖ’den İstanbul müjdesi: 53 ülkeye hizmet edecek

28.01.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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DSÖ’den İstanbul müjdesi: 53 ülkeye hizmet edecek

Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Dünya Sağlık Örgütü bugün sanal bir basın toplantısı düzenledi... DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı. "Pandemiye nasıl hazırlanıyorsunuz" sorusu üzerine Kluge, "İstanbul" yanıtını verdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, bugün Covid-19 ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Avrupa ve bölge genelinde hastalığın yayılma hızının halen çok yüksek olduğunu söyleyen Kluge, sağlık sisteminin büyük bir baskı altında olduğunu söyleyerek, “Henüz açılmak ve normale dönmek için erken” dedi.

Özellikle ilaç ve aşı şirketleriyle AB ülkeleri arasında yaşanan aşı krizi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kluge, “Biraz sabretmeye ihtiyacımız var. Aşı olmaya biraz daha zaman var. Toplumu açmak ya da kapatmakla ilgili acı dersler aldık ve toplumları hızla yeniden açmak çok kötü bir strateji olur” ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, “DSÖ Avrupa birimi, salgınla mücadele için tesis kurma konusunda ne gibi adımlar atıyor” sorusu üzerine önce DSÖ’den Dr. Catherine Smallwood açıklama yaptı. Smallwood, “Planlarımızı yaparken başka bir salgının oluşabileceğini de göz önünde bulundurmalıyız. Umarız çabuk bir şekilde olmaz ama görünen o ki bu tür salgınlar daha sık yaşanabilecek. Biz de bu gibi durumlara müdahale etmek için ülkelerle temas içindeyiz” dedi.

Dr. Smallwood’un açıklamalarından söz isteyen Kluge, “Ekleme yapmak istediğim bir nokta var. Şu an İstanbul’da Türk hükümetinin desteğiyle yeni bir merkezimiz var. Adı da Pandemi Acil Durum ve Hazırlık Merkezi. Burası bölgedeki 53 ülkeye hizmet verecek. Burası bölgedeki ülkeler için önemli bir kaynak” ifadesini kullandı.

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