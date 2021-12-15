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DSÖ'den korkutan açıklama: Omicron varyantı benzeri görülmemiş bir oranda yayılıyor

15.12.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni omicron varyantının en az 77 ülkede tespit edildiğini ve muhtemelen birçok ülkede de olduğunu söyledi. Ghebreyesus ayrıca varyantın benzeri görülmemiş bir oranda yayıldığına dikkat çekerek virüsü şu ana kadar hafife aldıklarını kaydetti.

DSÖ'den korkutan açıklama: Omicron varyantı benzeri görülmemiş bir oranda yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs varyantı Omicron'un önceki varyantlarda görülmeyen bir oranda yayıldığını ve henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunduğunu kaydetti. Tedros, ''Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.

''BU VİRÜSÜ ŞU ANA KADAR HAFİFE ALDIK''

Ghebreyesus Salı günü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Yetmiş yedi ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki, muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor ve daha önce hiçbir varyantta görmediğimiz bir oranda yayılıyor. Bu virüsü şu ana kadar hafife aldık. Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa bile, çok sayıda vaka hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha bunaltabilir'' ifadelerini kullandı.

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SALGININ BİTECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının biteceği anlamına gelmediğini bildirdi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, bazı bilim insanlarının, "Omicron varyantının baskın varyant olması durumunda salgının erken biteceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin soruları yanıtladı. Ryan, "Bence bunun doğrudan cevabı, hayır (salgın bitmeyecek)" dedi.

''UYANIK VE ALARMDA KALMALIYIZ''

Bununla beraber, Omicron varyantının Delta varyantına "üstün gelmeye" çalıştığına bu rekabetin daha önce de Delta ile Alfa varyantı arasında yaşandığına dikkati çeken Ryan, "Bu konuda alarmda ve uyanık kalmaya devam etmemiz gerekiyor. (Salgının biteceği konusunda) bir varsayımda bulunamayız ama (Omicron'a karşı) savunmasız durumdakileri korumak ve bulaşmayı durdurmak için şimdi harekete geçebiliriz" diye konuştu.

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AŞILAMA SORUNU

Ghebreyesus, 41 ülkenin hala nüfusunun yüzde 10'unu aşılayamadığını ve 98 ülkenin yüzde 40'a ulaşmadığını kaydetti. Ayrıca, DSÖ başkanı aynı ülkedeki nüfus grupları arasında aşılama konusunda önemli eşitsizlikler olduğunu söyledi.

GÜNEY AFRİKA'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Omicron'un keşfi ilk olarak Kasım ayında, Güney Afrika'daki bilim adamları tarafından duyurulmuştu. Omicron'un ortaya çıkmasının ardından bir dizi ülke Güney Afrika'yı ve komşularını etkileyen seyahat yasakları getirdi, ancak bu, onun dünyaya yayılmasını engelleyemedi.


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koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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