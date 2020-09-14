DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü Hans Kluge, "Koronavirüsle mücadele daha da zorlaşacak. Ekim ve Kasım ayında daha fazla ölüm göreceğiz" dedi.

Kluge, dünya ülkelerinin bu kötü haberi duymak istemediğini ifade ederken, pandeminin 'bir anda' biteceğine dair olumlu bir mesaj vermeyi istediğini vurguladı.

Aşının geliştirilmesiyle pandeminin son bulacağına dair açıklamalara yönelik ise, "Sürekli duyuyorum: Aşı pandeminin sonu olacak! Elbette hayır. Aşının tüm yaş gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz." dedi.

