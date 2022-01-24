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DSÖ'den korkutan uyarı: Omicron'un son varyant olacağını varsaymak tehlikeli

24.01.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'un Omicron varyantının son varyant olduğunu söylemenin ve salgında sona gelindiğini varsaymanın tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. Ghebreyesus, "Daha ölümcül bir varyantın ortaya çıkma potansiyeli çok gerçekçi" ifadesini kullandı.

DSÖ'den korkutan uyarı: Omicron'un son varyant olacağını varsaymak tehlikeli

DSÖ 150. Yönetim Kurulu toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle başladı.

Ghebreyesus, burada yaptığı açılış konuşmasında, salgının başlamasının ardından geçen iki yılda dünya genelinden 350 milyon vaka, 5,5 milyon da ölü sayısı bildirildiğini belirterek "Hepimiz bu rakamların çok daha yüksek olduğunu biliyoruz." dedi.

Geçen hafta DSÖ'ye ortalama her üç saniyede bir 100 vaka rapor edildiğini aktaran Ghebreyesus, her 12 saniyede bir kişinin de Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ghebreyesus, Omicron varyantının ilk kez dokuz hafta önce ortaya çıkmasından bu yana DSÖ'ye 80 milyondan fazla vaka bildirildiğini, bu rakamın 2020'nin tamamında bildirilen vaka sayısından daha fazla olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, şimdiye kadar vaka artışlarındaki patlamanın ölümlere yansımadığını ancak Kovid-19 kaynaklı ölümlerin tüm bölgelerde, özellikle de aşılara en az erişimin olduğu Afrika'da arttığına işaret etti.

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"DAHA ÖLÜMCÜL BİR VARYANTIN ORTAYA ÇIKMA POTANSİYELİ ÇOK GERÇEKÇİ"

Ghebreyesus, salgının nereye gidebileceği ve akut dönemin nasıl sona erebileceğine dair farklı senaryolar olduğuna dikkati çekerek "Omicron'un son varyant olacağını veya bunun oyunun sonu olduğunu varsaymak tehlikelidir. Aksine, küresel olarak koşullar daha fazla varyantın ortaya çıkması için ideal durumda. Daha bulaşıcı, daha ölümcül bir varyantın ortaya çıkma potansiyeli çok gerçekçi." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin salgında çok yorgun düştüğünü kabul ettiklerini belirten Ghebreyesus, "Salgının gidişatını değiştirmek için onu yönlendiren koşulları değiştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, dünyadaki aşılara erişimde yaşanan adaletsizliğe vurgu yaparak "Afrika nüfusunun hala yüzde 85'ine tek doz aşı yapılmadı. Bu hangimiz için kabul edilebilir bir durum?" diye konuştu.

AA

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WHO Dünya Sağlık Örgütü
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