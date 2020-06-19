DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını başladığından bu yana 18 Haziran'da 150 bin vaka ile günlük yeni vaka sayısında zirveye ulaşıldığını açıkladı. Bu vakaların yarıya yakınının Amerika kıtasında görüldüğünü belirtti.

WHO Başkanı, Orta Doğu ve Güney Asya ülkelerindeki vaka artışına da dikkat çekti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus örgütün Cenevre'deki merkezinde Cuma günü yaptığı basın toplantısında "Dünya yeni ve tehlikeli aşamada" ifadelerini kullandı. "Virüs ve salgın hala hızla yayılıyor" diyen Ghebreyesus, ülkeleri, sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırırken acele etmemeleri konusunda uyardı.

