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DSÖ'den M çiçeği virüsü için 'Acil durum' açıklaması! 'Vakalar artıyor' diyerek uyardı

22.11.2024 21:39
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M çiçeği virüsü ile ilgili mücadele kapsamında geçen günlerde Japonya'da üretilen bir aşı için acil kullanım onayı verilmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün, uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

DSÖ'den M çiçeği virüsü için 'Acil durum' açıklaması! 'Vakalar artıyor' diyerek uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ghebreyesus, M çiçeği virüsüne ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

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"ACİL DURUM OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR"

M çiçeği virüsünü ele almak üzere DSÖ'nün Acil Durum Komitesi'nin bugün toplandığını kaydeden Ghebreyesus, "Komite bana, M çiçeği virüsü vakalarındaki artışın uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti! DSÖ duyurdu: Aşıya acil kullanım onayı verildi Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti! DSÖ duyurdu: Aşıya acil kullanım onayı verildi

Ghebreyesus, bu kararın, vakaların artan sayısına, coğrafi yayılımına, sahadaki operasyonel zorluklara, ülkeler ile ortaklar arasında tutarlı bir yanıt oluşturma ve bunu sürdürme ihtiyacına dayandığının altını çizdi.

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DAYANIŞMA ÇAĞRISI

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, virüsten etkilenen ülkelere müdahalelerini artırma ve salgını sona erdirmek için uluslararası topluma da dayanışma çağrısında bulundu.

DSÖ, "maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)" ifadesini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmişti.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dsö M Çiçeği Virüsü
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