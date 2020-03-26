DSÖ'den önemli açıklama

DS\u00d6 ayr\u0131ca en kritik a\u015faman\u0131n a\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemek i\u00e7in hen\u00fcz erken oldu\u011funu vurgulad\u0131.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR... window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Yasak dinlemediler, b\u00f6yle bas\u0131ld\u0131larNeden bu kadar \u00e7ok \u00fcnl\u00fc koronavir\u00fcse yakaland\u0131? Vitamin ve mineral deposu ke\u00e7iboynuzunun faydalar\u0131