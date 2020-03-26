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DSÖ'den önemli açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi İtalya'daki vaka sayısının düşüşünü 'cesaret verici olarak niteledi.

DSÖ'den önemli açıklama

DSÖ ayrıca en kritik aşamanın aşıldığını söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
DSÖ Dünya Sağlık Örgütü

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