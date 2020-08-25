HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ'den plazma tedavisi uyarısı

DSÖ'den plazma tedavisi uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan kişilerden alınan plazma tedavisi konusunda ihtiyatlı davranılmasını istedi.

DSÖ'den plazma tedavisi uyarısı

DSÖ'de görevli bilim insanı doktor Soumya Swaminathan, düzenlediği basın toplantısında, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin plazma tedavisinin "acil kullanımına" onay vermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Swaminathan, Kovid-19 ile mücadelede plazma tedavisinin neticelerinin kesinleşmiş olmadığına işaret ederek, tedavi için "Şu anda hala çok düşük kalitede kanıt sunuyor." ifadesini kullandı.

DSÖ'nün plazma tedavisini hala deneysel kabul ettiğini dile getiren Swaminathan, "Elbette ülkeler, faydaları risklerinden fazla olduğunu hissettiklerinde acil durum listesi yapabilirler ancak bu genellikle daha kesin kanıt beklediğinizde yapılır." diye konuştu.

Oxford Üniversitesinden Martin Landray de plazma tedavisinin "büyük ümit" vadettiğini ancak halihazırda işe yaradığına dair kanıt bulunmadığını söyledi. Landray, "Teori ve kanıtlanmış fayda arasında büyük bir uçurum var." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'de plazma tedavisi konusunda çalışma yürüten ekipte yer alan Landray, bu konuda bir yanıt alınabilmesi için birkaç bin hastanın katılımıyla araştırma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Leeds Üniversitesinden Stephen Griffin, bağışıklık sisteminin Kovid-19'a nasıl tepki verdiğine ilişkin hala hatırı sayılır derecede belirsizliğin mevcut olduğunu, bu durumun potansiyel plazma tedavisini zorlaştırdığını kaydetti.

Griffin, "Öyle görünüyor ki hidroksiklorokinden ders çıkarılmamış." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) plazma tedavisiyle ilgili kararını dönüm noktası olarak nitelendirmişti. FDA, aylar sonra geri çekmeden önce hidroksiklorokinin acil kullanımına da onay vermişti.

DSÖ, Kovid-19'a yakalananların tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir" bileşimi ilaçların denemelerinin "ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı" gerekçesiyle durdurulduğunu açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğerlerini uyarıyorBakterilerin 'ölüm çığlığı' diğerlerini uyarıyor
Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir?Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Bill Gates: Koronaya yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Bill Gates: Koronaya yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Almanya'dan Yunanistan ve Türkiye’ye diyalog çağrısı
Almanya'dan Yunanistan ve Türkiye’ye diyalog çağrısı
Greta Thunberg okula döndü
Greta Thunberg okula döndü
Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğerlerini uyarıyor
Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğerlerini uyarıyor
İtalya’yı sağanak fırtına ve dolu vurdu
İtalya’yı sağanak fırtına ve dolu vurdu
Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı
Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.