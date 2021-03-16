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DSÖ'den sevindiren açıklama: İğne gerektirmiyor, oda sıcaklığında saklanabiliyor!

16.03.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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DSÖ'den sevindiren açıklama: İğne gerektirmiyor, oda sıcaklığında saklanabiliyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nden bilim insanı Soumya Swaminathan, iğne gerektirmeyen ve oda sıcaklığında saklanabilenler de dahil olmak üzere yeni Covid-19 aşılarının bu yıl veya gelecek yıl kullanıma hazır olabileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Bilim Heyeti'nden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, koronavirüs aşılarına yönelik müjdeli haberi verdi. Bloomberg'in haberine göre, Swaminathan, enjeksiyon gerektirmeyen ve oda sıcaklığında saklanabilenler de dahil olmak üzere yeni Covid-19 aşılarının bu yıl veya gelecek yıl kullanıma hazır olabileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta farklı firmaların geliştirdiği 300 milyon dozdan fazla yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı uygulandığını ve aşı kaynaklı bir ölüm tespit edilmediğini bildirmişti.

YIL SONUNA KADAR KLİNİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK

Dr. Soumya Swaminathan, yaptığı röportajda, altı ila sekiz yeni aşılamanın yıl sonuna kadar klinik çalışmaları tamamlayabileceğini ve düzenleyici incelemelerden geçebileceğini söyledi.

Swaminathan, Covid-19 virüsünün milyonlarca kişinin ölümüne neden olduğunu belirterek, salgının sona erdirilmesi için aşılamanın şart olduğunu söyledi. AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının uygulandığı az sayıdaki kişide kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle geçen haftadan beri bazı ülkeler, aşının kullanımını durdurmaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Aşı

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