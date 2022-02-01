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DSÖ'den uykuları kaçıran açıklama! "Endişelenmeyin" dediler ama...

01.02.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda başlayan, her seferinde bitti derken Alfa, Beta, Delta, Gamma ve son olarak Omicron varyantıyla karşı karşıya kaldığımız koronavirüs salgınıyla ilgili DSÖ’den açıklama geldi. Bilim insanları Güney Afrika’da keşfedilen yeni virüs sonrası, yeni varyant endişesi bir kez daha gündeme geldi.

DSÖ'den uykuları kaçıran açıklama! "Endişelenmeyin" dediler ama...

Bilim insanları Güney Afrika'da yeni bir koronavirüs tespit etti. NeoCov adı verilen yeni virüs Covid-19'dan ziyade MERS'e benziyor. Virüsün tehlikelerine ilişkin DSÖ'den açıklama geldi. Dünya koronavirüs salgınının bitmesini beklerken yeni bir koronavirüs varyantı ortaya çıktı.

BİLİM İNSANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak Güney Afrika'daki yarasalar arasında yayılan "NeoCov", Covid'e yol açan koronavirüsün değil MERS'e yol açan virüsün varyantı. Bilim insanları şimdilik endişelenmeye gerek olmadığı görüşünde. Çinli bilim insanlarına göre ise virüs insanlara bulaşmak için sadece bir mutasyona daha ihtiyaç duyuyor.

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Yeni varyanta dair yayınlanan bir makalede, virüsün insanlara bulaşması halinde salgına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Ancak laboratuvar testleri, NeoCov'un insan hücrelerini enfekte etme kapasitesinin zayıf olduğunu gösteriyor. Yine de Dünya Sağlık Örgütü tedbiri elden bırakmayarak, "Virüsün insanlar için risk oluşturup oluşturmadığı daha fazla araştırma gerektiriyor" açıklamasında bulundu.

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DSÖ halihazırda insanları etkileyen virüslerin yüzde 75'inin vahşi hayvanlarda görüldüğünü belirtti. MERS, 2012'de 27 ülkede salgına yol açmış; 858 kişi yaşamını yitirmişti.

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