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DSÖ'den yeni koronavirüs aşıları tavsiyesi! "İhtiyaç var"

12.01.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü’nde (DSÖ) koronavirüs aşıları ile ilgili önemli bir uyarı geldi. DSÖ yeni koronavirüs aşısı geliştirilmesini önerdi. DSÖ uzmanları tarafından yapılan açıklamada ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarına ihtiyaç olduğunu belirterek yeni aşı tavsiyesinde bulunuldu.

DSÖ'den yeni koronavirüs aşıları tavsiyesi! "İhtiyaç var"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Covid-19 aşılarının performansını değerlendirmek için oluşturulan Covid-19 Aşı Teknik Danışma Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, aşılara dair uyarıda bulunuldu. Açıklamada, Covid-19’a karşı hatırlatma dozu uygulamanın, ortaya çıkan mutasyonlara karşı uygun bir strateji olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Orijinal aşı bileşiminin tekrarlanan takviye dozlarına dayalı bir aşı stratejisinin uygun veya sürdürülebilir olması olası değildir" denildi.

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OMICRON İÇİN YENİ AŞI TAVSİYESİ

Elde edilen ön verilerin, mevcut aşıların şu anda dünya çapında yayılan Covid-19’un Omicron mutasyonuna yakalanan kişilerde Covid-19 hastalığını önlemede daha az etkili olduğunu gösterdiği, ancak aşıların özellikle şiddetli hastalığa karşı koruma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı. Aşıların insanları yalnızca ağır şekilde hastalanmaya karşı korumakla kalmayıp aynı zamanda enfeksiyon ve bulaşmayı önleyebilecek ve hatırlatıcı doz ihtiyacını azaltmak için yeni aşı geliştirilmesi tavsiye edildi. Açıklamada, “Ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarına ihtiyaç var" ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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