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DSÖ'den yeni koronavirüs varyantı için özel toplantı

26.11.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika’da ortaya çıkan ve aşıya dirençli olduğu öngörülen B.1.1.529 isimli yeni varyantı değerlendirmek için bugün uzmanlarla özel olarak toplantı kararı aldı.

DSÖ'den yeni koronavirüs varyantı için özel toplantı

Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 isimli yeni bir koronavirüs çeşidi ile ilgili endişe verici açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Uzmanların “Şimdiye kadar görünen en kötü Covid-19 varyantı” olarak tanımladığı yeni türün, birçok ülkede salgını körükleyebileceği, sağlık sistemlerini zorlayabileceği, aşılardan kaçabileceği ve ülke ekonomilerini zor duruma sokabileceği belirtildi.

Küresel piyasalarda söz konusu nedenlerden dolayı riskten kaçınma dalgası oluşturan yeni varyant ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden de açıklama geldi.

DSÖ'DEN ÖZEL TOPLANTI KARARI

DSÖ'nün Covid-19 teknik sorumlusu Dr. Maria Van Kerkhove, aşılar ve önceki enfeksiyonlar tarafından sağlanan bağışıklığı atlayabilecek yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Covid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı planladıklarını söyledi.

Toplantıda, B.1.1.529 olarak anılan varyantın aşılar, testler, ortaya çıkan semptomlar ve tıbbi tedaviler için potansiyel olarak ne anlama gelebileceğini tartışılacağı bildirildi.

Van Kerkhove, DSÖ'nün virüs evrimi çalışma grubu, varyantın daha yaygın hale gelebilecek ilgi alanlarından biri olduğuna karar verirse, grubun buna Yunanca bir isim atayacağını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü
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