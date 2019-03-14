DSÖ: Dijital reklamlar çocuk ve gençleri olumsuz etkiliyor

Örgüt hükümetlere harekete geçme çağrısı yaptı.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dijital medyada çocuk ve gençlere yönelik sağlıksız gıda pazarlanması ile ilgili hazırladığı son raporda, medyada yapılan gıda pazarlamasının çocukların beslenme bilgilerini, tercihlerini ve algılarını etkilediğine vurgu yapıldı. Raporda internette giderek daha fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin, bu sırada sağlıksız gıdalarla ilgili reklam bombardımanına maruz kaldığına dikkat çekildi.

DSÖ Avrupa Birimi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada yetkililere daha etkin önlemler alabilmek için, çocuk ve gençlerin internet kullanma alışkanlıkları ile firmaların reklam stratejileri konusunda daha fazla bilgi edinmeleri çağrısında bulunuldu. Söz konusu rapor, geçen yıl Temmuz ayında sağlıksız ürünlerin dijital medya üzerinden çocuk ve gençlere pazarlanması ile ilgili düzenlenen bir sempozyuma dayanıyor.

Açıklamada yetişkinleri kalp hastalıkları, kanser ve şişmanlıktan korumak için; çocuk ve genç yaştaki internet kullanıcıların maruz kaldıkları sağlıksız besin maddesi reklamlarından korumanın önemine dikkat çekildi. Bu bağlamda özellikle aşırı şeker, tuz ve yağ içeren atıştırmalıkların taşıdığı tehlikeye vurgu yapıldı.