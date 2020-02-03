DSÖ direktörü Koronavirüsü konuşurken öksürmeye başladı!

DSÖ Direktörü Adhanom, Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan ve dünyaya korku saran Koronavirüs'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Virüsün yayılmasını engellemek için uluslararası ticaret ve seyahati engellemek için yeni düzenlemelere gerek olmadığını söyledi.

Bir hafta önce koronavirüsün yayılmaya başladığı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşen diretör bu açıklamanın ardından öksürmeye başladı ve konuşmasını yarıda kesti.

Bunun üzerine bir bardak su içen direktör ölüm sessizliği çöken salona 'korkmayın, korona değil' dedi.

Daha sonra konuşmasına devam eden DSÖ direktörü unutulmaz canlı yayın anlarından birine daha imza atmış oldu!



