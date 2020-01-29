DSÖ: Dünya alarma geçmeye hazır olmalı

DSÖ, virüs nedeniyle dünya genelinde acil durum ilan edilip edilmeyeceğini görüşecek.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaklaşık bir ay önce ilk kez Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle Acil Durum Komitesi'ni bir kez daha toplanmaya çağırdı.

Perşembe günü yapılacak kriz oturumunda, virüsün artık uluslararası bir sağlık krizine dönüşüp dönüşmediği ele alınacak. Kriz toplantısının yapılacağı DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından duyuruldu.

Ghebreyesus, dünya genelinde virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için çalışıldığını belirterek bunun için de geçmişteki salgınlardan elde edilen deneyimlerden yararlanıldığına dikkat çekti. DSÖ Başkanı, virüsün çıkış yeri Çin'de "dayanışma ve desteğe" ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

Geçen hafta yapılan kriz toplantısında acil durum ilan edilmemişti. DSÖ Başkanı açıklamasında virüsü dünya geneli için de "yüksek tehlike" olarak sınıflandırmadıkları için özür diledi.

"Dünya genelinde önlem alınmalı"