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DSÖ: Dünya alarma geçmeye hazır olmalı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 23:04 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs nedeniyle acil oturum çağrısı yaptı.

DSÖ: Dünya alarma geçmeye hazır olmalı

DSÖ, virüs nedeniyle dünya genelinde acil durum ilan edilip edilmeyeceğini görüşecek.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaklaşık bir ay önce ilk kez Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle Acil Durum Komitesi'ni bir kez daha toplanmaya çağırdı.

Perşembe günü yapılacak kriz oturumunda, virüsün artık uluslararası bir sağlık krizine dönüşüp dönüşmediği ele alınacak. Kriz toplantısının yapılacağı DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından duyuruldu.

Ghebreyesus, dünya genelinde virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için çalışıldığını belirterek bunun için de geçmişteki salgınlardan elde edilen deneyimlerden yararlanıldığına dikkat çekti. DSÖ Başkanı, virüsün çıkış yeri Çin'de "dayanışma ve desteğe" ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

Geçen hafta yapılan kriz toplantısında acil durum ilan edilmemişti. DSÖ Başkanı açıklamasında virüsü dünya geneli için de "yüksek tehlike" olarak sınıflandırmadıkları için özür diledi.

"Dünya genelinde önlem alınmalı"

DSÖ'de virüsün uluslararası alanda acil durum ilan edilip edilmemesi yönünde danışmanlık sunan DSÖ Acil Yardım Koordinatörü Michael Ryan da Çarşamba günü Cenevre'de konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Bütün dünya alarm durumuna geçmeye hazır olmalı" diyen Ryan, Acil Durum Komistesi'nin vaka sayısının artması ve virüsün yayılması nedeniyle kriz oturumu yapma kararı aldığını belirtti. DSÖ yetkilisi, dünya genelinde önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Virüsün yayılma sürecinin halen durdurulabileceğini belirten Ryan, örneğin el yıkamak gibi hijyene dikkat edilmesi ve virüs teşhis edilenlerin karantina alınmasıyla virüsün yayılmasını önlemenin mümkün olabileceğini ifade etti. DSÖ tarihinde aralarında Ebola ve Domuz Gribi salgını da olmak üzere beş kez acil durum ilan edildi.

Yaklaşık bir ay önce Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaştığı teyit edilen koronavirüs Çin'in dışında şimdiye kadar aralarında Avrupa'da Almanya, Fransa, Finlandiya ve Ortadoğu'da Birleşik Arap Emirlikleri de olmak üzere 15 ülkede en az 50 vaka tespit edildi. Çin'de virüs bulaşanların sayısı 6 bin 100'e ulaşırken son açıklanan resmi sayılara göre 132 kişi de hayatını kaybetti.

Koronavirüs SARS familyasından

Koronavirüs nefes darlığı, yüksek ateş, öksürük ve akciğer rahatsızlıklarına yol açıyor. DSÖ Başkanı Ghebreyesus, virüs bulaşanların birçoğunun hafif belirtiler gösterdiğini, ancak her beş kişiden birinin ise ağır akciğer enfeksiyonu ve nefes darlığı gibi ağır belirtiler yaşadıklarını aktardı.

Virüsün Çin'in Vuhan kentindeki balık ve yabani hayvan satılan bir pazardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Koronavirüsün SARS virüsü ile aynı familyada yer aldığı belirtiliyor. SARS virüsü de Çin'de yemek olarak tüketilen misk kedisinden insanlara geçmişti.

2002/2003 yıllarında SARS virüsüne yaklaşık 8 bin kişi yakalanmış ve 800 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,AFP,dpa /GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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