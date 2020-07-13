DSÖ: Durum çok çok çok daha kötüleşebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkelerin koronavirüs salgınına karşı temel önlemleri uygulayamaması halinde pandeminin daha da kötüye gidebileceği uyarısı yaptı. DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde açıklamalarda bulunan Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Açık konuşmak gerekirse, yanlış yolda olan çok fazla ülke var. Virüs bir numaralı halk düşmanı olmayı sürdürüyor. Temel önlemler uygulanmadığı takdirde bu virüsün gideceği tek yer, çok çok çok daha kötüsü olacaktır" dedi.

Reuters haber ajansının derlediği verilere göre, şu ana dek dünya çapında yaklaşık 13 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Bu virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı ise yarım milyonu geçti. Genel Direktör ayrıca, Pazar günü kaydedilen 230 bin yeni vakadan yüzde 80'inin 10 ülkede görüldüğünü, bu vakaların yarısının da iki ülkede kayıtlara geçtiğini bildirdi.

ABD ve Brezilya en kötü durumdaki ülkeler

DSÖ'nün Acil Durumlar Yöneticisi Mike Ryan da, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı yerlerinde "sınırlı ya da coğrafi anlamda odaklanılması gereken" dış dünyadan izole edilmiş bölgeler oluşturulması gerektiğini, aksi halde enfeksiyon sürecinin kontrol dışına çıkacağını dile getirdi. Ryan, ülkelere çağrıda bulunarak okulların eğitime başlaması konusunun politize edilmemesini ve salgının bastırıldığı anda okulların yeniden açılabileceğini ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise ABD'nin, Başkan Donald Trump tarafından dile getirilen DSÖ'den ayrılma kararı ile ilgili olarak, kendilerine henüz bununla ilgili resmi bir bildirimde bulunulmadığını vurguladı.

Reuters / ET,BK

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