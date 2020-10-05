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DSÖ: En iyi tahminlerle dünyanın yüzde 10’u virüse yakalanmış olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2020 16:45 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, ‘en iyi tahminlerin’ dünya nüfusunun sadece yüzde 10'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış olabileceğini gösterdiğini söyledi.

DSÖ: En iyi tahminlerle dünyanın yüzde 10’u virüse yakalanmış olabilir

"Dünyanın zor bir döneme girdiğini" söyleyen Ryan, Kovid-19'un yükselişte olduğunu, birçok bölgede yayılmaya devam ettiği uyarısını yaptı.

Dünya çapında tespit edilen yeni tip koronavirüs vaka sayısının 35 milyonu geçerken, belirtisiz olarak virüse yakalanıp ancak kayıt atlına alınmayan kişilerden dolayı gerçek vaka sayısıyla ilgili tartışmalar tüm dünyada devam ediyor.

DSÖ'nün 34 üyeli yönetim kurulu toplantısında konuşan Dr. Ryan, ‘en iyi tahminle’ her 10 kişiden sadece bir kişinin yani dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 10'unun virüse yakalanmış olabileceği konusunda uyardı:

"Şu andaki en iyi tahminlerimiz, bize dünya nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun bu virüsle enfekte olmuş olabileceğini gösteriyor."

‘BÜYÜK ÇOĞUNLUK HALA RİSK ALTINDA’

Bu sayının açıklananın 20 katı olduğunu da ekleyen Ryan, 'zor bir döneme girdiklerinin' altını çizdi.

Rakamların şehir ile kırsal bölgeler ve farklı gruplar arasında farklılık gösterdiğini belirten Ryan, dünya nüfusunun büyük çoğunluğu hala risk altında olduğun vurguladı.

Ryan, salgının yayılmaya devam edeceğini, ancak bulaştırmayı kontrol altına alma ve hayat kurtarma araçlarının olduğunu ekledi.

‘AVRUPA İLE DOĞU AKDENİZ'DE ARTIŞ VAR’

"Birçok ölüm önlendi ve daha birçok hayat korunabilir" diyen Ryan, Güneydoğu Asya'da vaka sayısında, Avrupa ile Doğu Akdeniz'de ise ölüm sayısında artış yaşandığını, ancak Afrika ile Batı Pasifik’te 'durumun çok daha olumlu' olduğunu anlattı.

Ryan'ın bu açıklamalarında göre, 7.6 milyarlık dünyada sadece 760 milyon insanın koronavirüse yakalanmış olabielceği anlamına geliyor. Ancak bu sayı bile DSÖ ve Johns Hopkins Üniversitesi tarafından kayıt altına alınan doğrulanmış vaka sayısının çok üzerinde.

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