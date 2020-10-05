DSÖ: En iyi tahminlerle dünyanın yüzde 10’u virüse yakalanmış olabilir

"Dünyanın zor bir döneme girdiğini" söyleyen Ryan, Kovid-19'un yükselişte olduğunu, birçok bölgede yayılmaya devam ettiği uyarısını yaptı.

Dünya çapında tespit edilen yeni tip koronavirüs vaka sayısının 35 milyonu geçerken, belirtisiz olarak virüse yakalanıp ancak kayıt atlına alınmayan kişilerden dolayı gerçek vaka sayısıyla ilgili tartışmalar tüm dünyada devam ediyor.

DSÖ'nün 34 üyeli yönetim kurulu toplantısında konuşan Dr. Ryan, ‘en iyi tahminle’ her 10 kişiden sadece bir kişinin yani dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 10'unun virüse yakalanmış olabileceği konusunda uyardı:

"Şu andaki en iyi tahminlerimiz, bize dünya nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun bu virüsle enfekte olmuş olabileceğini gösteriyor."

‘BÜYÜK ÇOĞUNLUK HALA RİSK ALTINDA’

Bu sayının açıklananın 20 katı olduğunu da ekleyen Ryan, 'zor bir döneme girdiklerinin' altını çizdi.

Rakamların şehir ile kırsal bölgeler ve farklı gruplar arasında farklılık gösterdiğini belirten Ryan, dünya nüfusunun büyük çoğunluğu hala risk altında olduğun vurguladı.

Ryan, salgının yayılmaya devam edeceğini, ancak bulaştırmayı kontrol altına alma ve hayat kurtarma araçlarının olduğunu ekledi.