DSÖ: En yüksek günlük vaka sayısı

En fazla artış kaydedilen ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cuma günü açıkladığı rakamlara göre, dünya çapında son 24 saatte 228 bin 102 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en fazla vaka sayısına tekabül ediyor. DSÖ'nün verileri, en fazla vaka artışının Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da yaşandığını ortaya koyuyor. Örgüt, günlük ölüm vakasının da yaklaşık 5 bin olduğunu bildirdi.

Son günlerde açıklanan yüksek rakamlarla ilgili bir de değerlendirmede bulunan DSÖ, koronavirüs salgınının bugünkü şartlar altında yok edilemeyeceğini belirtti. DSÖ uzmanlarından Mike Ryan, şu an enfeksiyonların belli bölgelerde yoğunlaşmasının önüne geçmek gerektiğini, bu sayede olası bir ikinci dalgada yeniden sokağa çıkma kısıtlaması ve iş yerlerinin kapatılması gibi sert önlemlere ihtiyaç duyulmayacağını vurguladı.

Türkiye'de yeni vaka sayısı bin üç