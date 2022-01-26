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DSÖ: En yüksek haftalık vaka sayısı kaydedildi

26.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 21 milyon ile pandeminin başından bu yana en yüksek haftalık vaka sayısının kaydedildiğini açıkladı.

Kasım ve Aralık'ta Omicron vakalarında yükseliş görülen ülkelerde vaka sayısı düşüyor.Dünya Sağlık Örgütü, yaklaşık 21 milyon ile SARS-CoV-2 pandemisinin başından bu yana en yüksek haftalık vaka sayısının kaydedildiğini açıkladı. DSÖ, Omicron varyantının risk düzeyinin yüksek olmayı sürdürdüğünü belirtti.

DSÖ'nün haftalık raporuna göre geçen hafta dünya genelinde vaka sayısında bir önceki haftaya göre yüzde 5'lik artış kaydedildi. Daha önceki hafta ise artış yüzde 20 olarak ölçülmüştü. DSÖ raporunda vaka sayısındaki artışın yavaşladığı ancak Omicron'un dünya genelinde diğer endişe verici varyantlara göre baskınlığını artırmayı sürdürdüğü ifade edildi. DSÖ raporuna göre geçen hafta dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı ise yaklaşık 50 bin.

DSÖ "Şu anki SARS-CoV-2 küresel epidemiyolojisi, Omicron varyantının küresel çapta baskınlığıyla, Delta varyantının yaygınlığının sürekli düşüşüyle, Alfa, Beta ve Gamma varyantlarının çok düşük seviyede yayılmasıyla ile nitelik gösteriyor" denildi. Raporda "Kasım ve Aralık 2021'de Omicron vakalarında hızlı artış deneyimleyen ülkeler vaka sayısında düşüş görmeye başladı ya da başlıyor" ifadeleri yer aldı. Omicron varyantının taşıdığı riskin genel olarak oldukça yüksek olmayı sürdürdüğü belirtildi.

DSÖ'nün rakamlarına göre son 30 günde alınan vaka örneklerinden yüzde 89,1'ini Omicron oluşturuyor. Daha önce baskın olan Delta varyantının payı ise yüzde 10,7 düzeyinde.

Almanya'da en yüksek günlük vaka sayısı

Almanya'da pandeminin başından bu yana en büyük günlük vaka sayısı kaydedildi. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Çarşamba sabahı itibarı ile son 24 saat içinde yaklaşık 164 bin vaka kaydedildi. Son 24 saat içinde koronadan ölenlerin sayısı ise 166.

AFP, dpa / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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