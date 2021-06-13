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DSÖ: G7'nin 870 milyon doz aşı hibe etmesini memnuniyetle karşılıyoruz ama yetmez

13.06.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, G7 ülkelerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sonlandırılması amacıyla ihtiyacı olan ülkelere 870 milyon doz aşı hibe edeceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ama daha fazlasına ihtiyacımız var ve bu aşılara hızlıca ulaşmamız gerekiyor." çağrısında bulundu. Ghebreyesus açıklamasında, "Hepimiz hayatımızın yarışındayız ancak bu adil bir yarış değil." ifadelerini kullandı.

DSÖ: G7'nin 870 milyon doz aşı hibe etmesini memnuniyetle karşılıyoruz ama yetmez

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, G7'nin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) doğrudan 870 milyon doz aşı bağışı yapacağı ve bu bağışın en az yarısının bu yıl sonuna kadar, kalan kısmının ise 2022'de gerçekleşeceği bildirildi.

"COVAX EN ÖNCELİKLİ PROGRAM"

G7 ülkelerinin COVAX'a desteğini yeniden tasdik ettiği vurgulanan açıklamada, en yoksul ülkelere aşı tedarikinde COVAX'ın en öncelikli program olduğu belirtildi.

"BU ADİL BİR YARIŞ DEĞİL"

G7'nın kararına ilişkin görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Pek çok ülke, şu anda vakalarda bir artışla karşı karşıya ama bununla aşı olmadan karşı karşıyalar. Hepimiz hayatımızın yarışındayız ancak bu adil bir yarış değil. Pek çok ülke halen (salgının) başlangıç noktasından zar zor çıkabilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

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"DAHA FAZLASINA İHTİYACIMIZ VAR"

Ghebreyesus, G7'nın aşı bağışındaki cömert kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ama daha fazlasına ihtiyacımız var ve bu aşılara hızlıca ulaşmamız gerekiyor." çağrısı yaptı.

İngiltere’nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu’nda 11-13 Haziran'da düzenlenen G7 Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, salgınla mücadele amacıyla küresel ölçekte 1 milyar doz Kovid-19 aşısının ihtiyacı olan ülkelere hibe edileceği belirtilmişti.

Bildirgede, Kovid-19’un kökenlerinin incelenmesi amacıyla DSÖ tarafından yürütülecek, uzmanların liderliğinde, şeffaf ve bilimsel bir ikinci faz araştırmasının yapılması çağrısında bulunulmuştu. (AA)

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