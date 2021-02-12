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DSÖ: Gelecek hafta yayınlanacak koronavirüs raporu her soruyu cevaplamayacak

12.02.2021 21:51 | Son Güncelleme:
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DSÖ: Gelecek hafta yayınlanacak koronavirüs raporu her soruyu cevaplamayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, Çin’in Wuhan kentinde Covid-19’un kökenini araştıran ekibin özet raporunun gelecek hafta yayınlayacağını belirterek, raporun korona virüse ilişkin her soruyu cevaplamayacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs salgınına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

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ÖZET RAPOR HAFTAYA YAYINLANACAK

Ghebreyesus, Çin’in Wuhan kentinde Covid-19’un kökenini araştıran ekibin araştırmalarını tamamladığını ve hazırlanan özet raporun önümüzdeki hafta yayınlanacağını açıkladı. Ghebreyesus, "Uzman ekip, gelecek hafta yayınlanmasını umduğumuz özet rapor üzerinde çalışıyor, nihai raporun tamamı ise birkaç hafta sonra yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR BİLİMSEL ÇALIŞMA"

Wuhan’daki DSÖ ekibinin, Avustralya, Danimarka, Almanya, Japonya, Hollanda, Katar, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam’dan uzmanlardan oluştuğunu hatırlatan Ghebreyesus, "Uluslararası ekibin tüm üyelerine çalışmaları için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu, çok zor koşullarda yapılan önemli bir bilimsel çalışma oldu" dedi.

HER SORUYU CEVAPLAMAYACAK

Raporun, korona virüse ilişkin her soruyu cevaplamayacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Rapor, bize virüsün kökenini anlamak için önemli bilgiler verecek" sözlerini kaydetti. Ghebreyesus ayrıca, özet rapor yayınlandığında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. (İHA)

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