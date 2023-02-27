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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros depremden etkilenen Gaziantep'e geldi

27.02.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilden olan Gaziantep'e geldi. Dr. Ghebreyesus ziyaretine ilişkin olarak, "Dr. Hans Kluge ve ben, DSÖ'nün Türkiye'deki tüm insanlar için iyileşme ve sağlık konusundaki dayanışmasını ve desteğini yeniden teyit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros depremden etkilenen Gaziantep'e geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün Gaziantep'e geldiğini duyurdu.

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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros gelişiyle ilgili "Sağlık görevlileri, sağlık çalışanları ve müdahale ekipleri ve son depremlerden etkilenen insanlarla görüşmek üzere Gaziantep, Türkiye'ye yeni geldim. Dr. Hans Kluge ve ben, DSÖ'nün Türkiye'deki tüm insanlar için iyileşme ve sağlık konusundaki dayanışmasını ve desteğini yeniden teyit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ise Dr. Tedros'u karşılayarak DSÖ'nün deprem felaketinden etkilenen bölgelerindeki çalışmaları inceleyeceklerini belirtti. (DHA)

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