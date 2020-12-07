DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'dan koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama! Tüm dünyaya çağrı yaptı

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

ÖNCELİKLE EN ÇOK İHTİYACI OLANLARIN AŞILANMASINI İSTEDİ

Son günlerde ülkelerden arka arkaya gelen Kovid-19 aşılarının kullanımına başlanılacağıyla alakalı açıklamalara değinen Ghebreyesus, DSÖ Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun aşılamayla ilgili yayımladığı "Değerler Çerçevesi ve Nüfus Önceliklendirme Yol Haritası" rehberine uyularak, öncelikle en çok ihtiyacı olan kişilerin aşılanmasını istedi.

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının aşılanmasının öncelikli olduğunu vurgulayarak, bunun gerek sağlık çalışanlarını gerek sağlık sistemlerinin korunmasına yardımcı olacağına dikkati çekti.

"Yaş nedeniyle ciddi hastalık veya ölüm riski en yüksek olan kişiler de yüksek öncelikli bir gruptur." diyen Ghebreyesus, bu kişileri korumanın ciddi hastalıkları ve ölümleri azaltacağını, sağlık sistemlerinin üzerindeki yükü hafifleteceğini kaydetti.

Ghebreyesus, ağır hastalık riski yüksek olan gruplara da aşılamada öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.