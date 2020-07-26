HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan dünyayı korkutan açıklama

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan dünyayı korkutan açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2020 23:06 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, "Sizlere dürüst olacağım. Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan dünyayı korkutan açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus, koronavirüs salgını nedeniyle gelecekte eski normale geri dönüşün asla mümkün olmayacağını söyledi.

Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları bitiren bir açıklama geldi.

"ESKİ NORMALE DÖNÜŞ OLMAYACAK"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, "Sizlere dürüst olacağım. Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.

"KOVİD-19'A İKİNCİ KEZ YAKALANILMASI KONUSUNDA TAM BİR CEVABIMIZ YOK"

Öte yandan DSÖ'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığı, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiği belirtilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBebek geliyorBebek geliyor
Afrin ve İdlib'de eş zamanlı bombalı saldırıAfrin ve İdlib'de eş zamanlı bombalı saldırı
Adli tatil ne zaman başlıyor? 2020 adli tatil tarihleriAdli tatil ne zaman başlıyor? 2020 adli tatil tarihleri

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

Çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

Ülkede flaş karar! Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ülkede flaş karar! Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

Güldüren paylaşım! Nisa paylaştı Cemal Can boş durmadı!

Güldüren paylaşım! Nisa paylaştı Cemal Can boş durmadı!

CHP'de bir ilk! Kurultay'a damga vurdu

CHP'de bir ilk! Kurultay'a damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Diğer Haberler
Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskıy Ukrayna’daki iç savaşı görüştü

İç savaşın iki tarafı telefonla görüştü! Kritik temas

Afrin ve İdlib'de eş zamanlı bombalı saldırılarda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Afrin ve İdlib'de eş zamanlı bombalı saldırı

Romanya'dan flaş Türkiye kararı: Karantina uygulanmayacak

Romanya'dan flaş Türkiye kararı

Hamas lideri Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği

Heniyye'den Erdoğan'a Ayasofya tebriği

Trump Biden'e çok ağır sözler: Test yaptırması gerek

Trump Biden'e çok ağır sözler: Test yaptırması gerek

'Yunanistan, Ege'de ABD ile tatbikat yapacak' iddiası olay olmuştu! Açıklama geldi

'Yunanistan, Ege'de ABD ile tatbikat yapacak' iddiası olay olmuştu! Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.