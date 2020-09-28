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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan flaş 'koronavirüs testi' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 22:48 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için tanesi en fazla 5 dolardan yaklaşık 120 milyon hızlı test kitini düşük ve orta gelirli ülkelere sunacaklarını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan flaş 'koronavirüs testi' açıklaması

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

"BÜYÜK BİR MÜJDEM VAR"

"Bugün bir müjdem var." diyen Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının yaptığı anlaşma sayesinde hızlı sonuç veren Kovid-19 test kitini düşük ve orta gelirli ülkelere sunacaklarını aktardı.

15-20 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Ghebreyesus, hızlı tanı kitlerinin 15-20 dakikada sonuç verdiğini belirterek, "Şu anda birim başına fiyatı maksimum 5 ABD doları. Bunlar PCR testlerinden önemli ölçüde daha ucuz ve fiyatın düşmesini bekliyoruz." dedi.

DSÖ'nün ortaklarından Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın üretici firmalar Abbott ve SD Biosensor ile gelecek 6 ayda 120 milyon hızlı test kiti üretilmesi konusunda anlaşmaya vardığını ifade eden Ghebreyesus, "Bu, özellikle laboratuvar tesisleri veya yeterince eğitimli sağlık çalışanları olmayan, ulaşılması güç bölgelerde (ülkelerde) geniş çaplı test yapılmasını sağlayacak." diye konuştu.

Ghebreyesus, hızlı test kitlerinin hangi ülkelere dağıtılacağını belirtmedi. (AA)

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