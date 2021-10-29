HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ Genel Direktörü seçimi için Tedros Adhanom Ghebreyesus'u 28 ülke tek aday gösterdi

DSÖ Genel Direktörü seçimi için Tedros Adhanom Ghebreyesus'u 28 ülke tek aday gösterdi

29.10.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 28 ülke, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) mevcut Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u gelecek yıl mayısta düzenlenecek DSÖ Genel Direktörü seçiminde tek aday olarak gösterdi.

DSÖ Genel Direktörü seçimi için Tedros Adhanom Ghebreyesus'u 28 ülke tek aday gösterdi

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ghebreyesus gelecek yıl mayısta düzenlenecek 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında yapılacak Genel Direktör seçimine tek aday olarak girecek.

Örgütü bir 5 yıl daha yönetmesi beklenen Ghebreyesus'u, DSÖ'ye üye 194 ülkenin 28'i tek aday olarak gösterdi.

Ghebreyesus'u aday gösteren ülkeler arasında Avusturya, Bahreyn, Barbados, Botsvana, Cook Adaları, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Endonezya, İrlanda, Kazakistan, Kenya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Umman, Portekiz, Ruanda, Slovakya, İspanya, İsveç, Tonga ve Trinidad ve Tobago yer aldı.

Listede, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin çokluğu dikkati çekti.

Ghebreyesus, gizli yapılacak oylamada yeniden seçilirse DSÖ'yü 5 yıl daha yönetecek.

DSÖ Genel Direktörlüğü için aday olma süreci nisanda başlamış, 23 Eylül'de sona ermişti.

Ghebreyesus, Mayıs 2017'de yapılan Dünya Sağlık Asamblesinin 70'inci toplantısında yapılan seçimin son turunda, İngiliz aday David Nabarro karşısında 133 oy alarak DSÖ Genel Direktörü seçilmişti.

TRUMP'IN HEDEFİNDEYDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçluyordu.

Trump, "Çin merkezli" olarak suçladığı örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını ve ülkesinin DSÖ üyeliğinden ayrılacağını açıklamıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Ada ülkesinde ilk koronavirüs vakası!Ada ülkesinde ilk koronavirüs vakası!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Rekabet Kurumundan zincir marketlerle ilgili karar!

Rekabet Kurumundan zincir marketlerle ilgili karar!

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

"Neden görevden alındın?" sorusuna sinirlendi

"Neden görevden alındın?" sorusuna sinirlendi

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.