DSÖ: Günlük yeni vaka sayısında zirveye ulaşıldı

İtalya’da bir araştırma Aralık ayında atık sularda virüs bulunduğunu ortaya koydu.Koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı tüm dünyada 8,5 milyona ulaşırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgınının başlangıcından bu yana dün 150 bin vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı. Örgüt, vakaların yarıya yakınının Amerika kıtasında olduğunu kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus örgütün Cenevre'deki merkezinde Cuma günü yaptığı basın toplantısında "Dünya yeni ve tehlikeli bir evrede" ifadelerini kullandı. İnsanların evde olmaktan sıkıldığını anladığını belirten Ghebreyesus virüsün hala hızlı bir şekilde yayıldığı uyarısında bulundu ve herkesi sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırdı. Ghebreyesus "Virüs hala hızla yayılıyor, hala ölümcül ve birçok insan hala (virüse karşı) duyarlı" dedi.

DSÖ Başkanı yeni vakaların yarıya yakınının tespit edildiği Amerika kıtası haricinde Güney Asya ve Ortadoğu'da da yeni vaka sayılarında önemli artış kaydedildiğini açıkladı.