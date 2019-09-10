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DSÖ: 'Her Kırk Saniyede Bir Kişi İntihar Ediyor'

10.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), ‘10 Eylül Dünya İntihar Önleme Gününde’, küresel intiharla ilgili hazırladığı son raporunda, yılda 800 bin kişinin intihar ettiği açıklandı

DSÖ: 'Her Kırk Saniyede Bir Kişi İntihar Ediyor'

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), ‘10 Eylül Dünya İntihar Önleme Gününde’, küresel intiharla ilgili hazırladığı son raporunda yılda 800 bin kişinin intihar ettiği açıklandı. WHO, intiharları araştıran raporunda her kırk saniyede bir kişinin intihar ettiğini belirtti.

WHO'nun 2013-2020 yılları arasındaki eylem planı, intihar oranlarını 2020 yılına kadar yüzde 10 azaltma hedefini belirlemişti. Aynı eylem planında, ‘BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ doğrultusunda, 2030 yılına kadar küresel intihar oranlarının üçte bir oranında düşürülmesini hedeflenmişti.

WHO Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ‘10 Eylül Dünya İntihar Önleme Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada, “Her intihar eden kişinin durumu ailesi, dostları ve meslektaşları için bir trajediye dönüşüyor” dedi.

Dr. Ghebreyesus, intiharların önlenebileceğini belirterek, “ Tüm ülkeler intihar önleme stratejilerini bir şekilde ulusal sağlık ve eğitim programlarına da dahil etmelidir” dedi.

Açıklanan son raporda, WHO’nun intiharlarla ilgili hazırladığı ilk raporunun 2014'te yayımlanmasından bu yana, ulusal intihar önleme stratejileri olan ülkelerin sayısı artarak 38 ülkeye çıktığı kaydedildi. Raporda, her yıl 800 bine yakın kişinin intihar nedeniyle öldüğü, her ölüm için 20'den fazla intihar girişimi yaşandığı kaydedildi.

“İntiharların sayısı cinayet veya savaşlardan ölenlerin toplam sayısından daha fazla”

WHO, her yıl yaşanan intihar vakalarının toplam sayısının , savaş ve cinayet sonucu ölenlerin toplam sayısından daha fazla olduğunnu açıkladı.

Küresel olarak, intiharların yüzde 79'unun genellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldiği ancak yüksek gelirli ülkelerin de en yüksek intihar oranlarına sahip olduğu kaydedildi.

Zengin ve gelişmiş ülkelerde meydana gelen intiharlarda ölen erkeklerin sayısının kadınlara göre üç misli daha fazla olduğu belirtildi. Yoksul ve az gelişmiş ülkelerde ise kadın ve erkek intihar oranlarının eşit olduğu belirtildi.

WHO’nun kapsamlı intihar raporunda, intiharın genç yaş gurubu arasında en çok meydana gelen ikinci ölüm nedeni olduğu belirtildi.

15-29 yaş grubunda en fazla ölümün trafik kazaları nedeniyle olduğu, ardından ikinci olarak intiharların geldiği kaydedildi.

Rapora göre intihar, 15-19 yaş gurubundaki genç kızlarda en çok meydana gelen ikinci ölüm nedeni. Aynı yaş gurubundaki erkeklerde ise durum farklı.

15- 19 yaşındaki genç erkekler en fazla trafik kazası sonucunda, ikinci olarak da şiddet nedeniyle ölüyor. İntihar üçüncü sırada geliyor.

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