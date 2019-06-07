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DSÖ: Her yıl 400 bin insan bozuk gıdadan ölüyor

07.06.2019 21:29 | Son Güncelleme

DSÖ, bozuk gıda ürünlerinin tüketimi sonucu dünyada her yıl 400 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DSÖ: Her yıl 400 bin insan bozuk gıdadan ölüyor

Her 10 kişiden biri de senede en az bir kez yediği yemekteki sağlıksız maddeler nedeniyle hastalanıyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya çapında her yıl 400 binden fazla insan bozuk gıda tüketimi nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen, 7 Haziran Uluslararası Gıda Güvenliği Günü vesilesiyle konu hakkında bir rapor yayınlayan DSÖ'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu, bozuk yiyeceklerle ilgili olarak, hükümetlerde, üreticilerde, nakliyecilerde ve tüketicilerde gerekli bilincin teşvik edilmesi için olağanüstü bir fırsat" dedi. Ghebreyesus, gıdanın temiz olması için, tarladan tabağa kadar süreçte yer alan herkesin yardımcı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Her 10 kişiden biri yılda bir kez hastalanıyor

DSÖ verilerine göre dünya üzerinde yaklaşık her 10 kişiden biri senede en az bir kez bozuk ya da temiz olmayan, yani bakteri, virüs, parazit içeren ya da kimyasal maddelerle sağlığa zararlı hale gelen gıdaların tüketimi nedeniyle hastalanıyor. DSÖ raporuna göre, gıda güvenliği ile ilgili yapılacak bilgilendirici çalışmalara harcanacak her 1 euro karşılığında, daha az insan hastalanacağı ve örneğin işe gitmeye devam edebileceği için 10 euro tasarruf edilebileceği belirtiliyor.

Raporda, gelir ortalamasının düşük ya da orta seviyede olduğu ülkelerde söz konusu sebepten dolayı yaşanan üretim kaybının dünya çapındaki ekonomik boyutunun yılda 95 milyar dolar olduğuna dikkat çekiliyor.

Gıda güvenliği için uluslararası işbirliğine vurgu

Sağlıksız gıda tüketimi Avrupa’da da her sene ortalama 23 milyon insanın hastalanmasına ve bunlardan yaklaşık 5 bininin ölümüne neden oluyor. Ancak DSÖ’ye göre bu rakam buzdağının görünen yüzü olabilir. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Sorumlusu Zsuzsanna Jaka, 7 Haziran Uluslararası Gıda Güvenliği Günü ile Avrupa’da diğer yerlerde tüm hükümetlere, gıda üretimindeki güvenlik sistemlerini bütün alanlarda güçlendirmeleri yönünde bir hatırlatma yapmak istediklerini ifade etti. Jaka, "Günümüzde basit bir öğün yemek birçok kıtadan gıda içerebilir ve bunun güvenliği uluslararası işbirliği ile mümkündür" ifadesini kullandı.

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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