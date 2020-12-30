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DSÖ: Herkesi koronavirüse karşı aşılamak zaman alacak

30.12.2020 21:28 | Son Güncelleme:
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DSÖ: Herkesi koronavirüse karşı aşılamak zaman alacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Herkesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamak zaman alacak. Hepimizi güvende tutan denenmiş ve test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 31 Aralık 2019'da Çin'in, Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu hastalığı tespit edildiğini DSÖ'ye bildirmesinin yıl dönümü nedeniyle video mesaj yayımladı.

"Aşılar, salgının gidişatını değiştirmek için büyük umut veriyor" ifadesini kullanan Ghebreyesus, tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü belirtti.

Ghebreyesus, salgının sona ermesi için sadece aşıların maliyetini karşılayabilecek ülkelerin değil dünya genelinde risk altındaki tüm insanların aşılanmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Herkese Kovid-19 aşısının yapılmasının zaman alacağının altını çizen Ghebreyesus, "Hepimizi güvende tutan denenmiş ve test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz." dedi.

Ghebreyesus, bu önlemleri de "fiziksel mesafeyi korumak, maske takmak, elleri yıkamak ve hijyen kurallarına uymak" olarak sıraladı.

"4 MİLYAR DOLARIN BİRAZ ÜZERİNDE FONA İHTİYACI VAR"

DSÖ eş güdümünde yürütülen "Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX)" önemine de değinen Ghebreyesus, "COVAX'ın düşük ve orta gelirli ülkeler için acil olarak aşı satın alması için 4 milyar doların biraz üzerinde (fona) ihtiyacı var. Yeni yılda üstesinden gelmemiz gereken zorluk budur." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü, 2020'nin hükümetlerin halk sağlığına yatırımları artırması gerektiğini gösterdiğini kaydetti. (AA)

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