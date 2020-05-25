DSÖ: Hidroksiklorokin testleri durduruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıtma ilacının etken maddesi hidroksiklorokinle COVID-19 hastaları üzerinde yapılan klinik deneylerin şimdilik durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamayı DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde yapan Genel Direktör Ghebreyesus, öncelikle sıtma ilacının etken maddeleri hidroksiklorokin ve klorokinle ilgili daha fazla verinin değerlendirilmesi gerektiğini ve çok sayıda ülkede yapılan deneylerin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Ghebreyesus, bu kararın hidroksiklorokinin ölüm riskini artırdığını gösteren araştırmanın ardından alındığını da sözlerine ekledi.

DSÖ'nün öncülüğünde yürütülen araştırmalar

Hidroksiklorokine ilişkin klinik testler, DSÖ'nün öncülüğünde farklı ülkelerdeki uluslararası araştırma ekipleri tarafından yürütülüyordu. Bu çalışmalarda sıtmanın yanı sıra AIDS hastalığına yol açan HIV, ebola, multiple skleroza (MS hastalığı) karşı kullanılan farklı ilaçların da COVID-19'a karşı etkisi araştırılıyor.

DSÖ yetkilileri bir ile iki hafta içinde hidroksiklorokin etken maddesi ile yapılan testlerin yeniden değerlendirileceğini belirtti. Klorokin ise şu anda DSÖ'nün programında yer almıyor.