DSÖ: Hindistan varyantı 44 ülkede tespit edildi

DSÖ, Sars-CoV-2'nin potansiyel tehdit içeren varyantlarını "gözlem altında tutulanlar" ve "endişe verici olanlar" olarak iki kategoriye ayırıyor. Endişe verici olarak değerlendirilen varyantların daha bulaşıcı olduğu, kontrol altına alınmasının da diğerlerine göre daha zor olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca bu tür mutantların hastalığın daha ciddi seyrine yol açtığı da belirtiliyor.

Aşıların mutantlara etkisi tam bilinmiyor

Aşıların veya ilaçların mutant virüslere karşı etkinliği ise henüz tam olarak açıklığa kavuşturulmuş değil. Bu konudaki laboratuvar çalışmalarının ilk sonuçları antikor nötralizasyonunda sınırlı bir azalma olduğunu gösteriyor. Ancak bunda aşıların ve ilaçların etkisinin ne kadar yüksek olduğu bilinmezken, aşı olanların yeniden enfeksiyon kapma riski konusunda da kesin veriler bulunmuyor.

Hindistan'da durum kritik

Hindistan, geçtiğimiz yıl Ekim ayında ilk kez B.1.617 varyantına rastlandığını Tüm Grip Verilerini Paylaşma Küresel Girişimi (Global Initiative for Sharing All Influenza Data "Gisaid") veritabanına bildirdi. Bir milyar 300 milyon nüfusu olan ülke şu anda oldukça şiddetli geçen ikinci korona dalgası ile mücedele ediyor. Her gün 300 binden fazla yeni enfeksiyon vakası tespit edilen ülkede günde yaklaşık 4 bin kişi de virüse bağlı nedenlerden yaşamını yitiriyor.

Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da hastanelerde oksijen yetersizliğinden ölenlerin sayıları da gün geçkitçe artıyor. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkeler Hindistan'a acil yardım malzemeleri ve tıbbi cihaz gönderdiler.

