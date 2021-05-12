DSÖ: Hindistan varyantı 44 ülkede tespit edildi

1.617'nin şimdiye dek 44'ten fazla ülkeye yayıldığını açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Hindistan'da ilk kez Ekim ayında tespit edilen yeni tip koronavirüs mutantı B.1.617'nin DSÖ'nün 6 bölgesindeki 44 ülkede görüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu ülkelerden bulguların yer aldığı veritabanında 4 bin 500'den fazla örnekte bu mutanta rastlandığı, ayrıca beş ülkeden gelen bulgularda da Hindistan varyantıyla ilgili olduğu belirtilen kanıtlar görüldüğü belirtildi. Varyantın Hindistan dışında en yoğun olarak görüldüğü ülkenin ise Büyük Britanya olduğu açıklandı.

"Endişe verici"

Çin'de ortaya çıktıktan sonra küresel koronavirüs salgınını tetikleyen Sars-CoV-2 mutasyonlara uğrayarak yayılmaya devam ediyor. Virüs bu zamana kadar kimisi ilk ortaya çıkan virüsten daha tehlikeli ve bulaşıcı olan binlerce varyanta dönüştü.

DSÖ, Pazartesi günü Hindistan'da ortaya çıkan B.1.617 mutantını "endişe verici" olarak sınıflandırdı. Örgüt varyantın diğer mutasyonlarla kıyaslandığında muhtemelen daha bulaşıcı olduğuna ve ayrıca antikorlara karşı da daha az tepki gösterdiğine dikkat çekti.