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DSÖ İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak

23.03.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İdlib ili de dahil Suriye'nin kuzeybatısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının nisanda başlayacağını duyurdu.

DSÖ İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak

DSÖ Suriye Temsilcisi Dr. Akjemal Magtymova ve Gaziantep'deki Suriyelilere yardım için kurulan saha ofisinin başkanı Dr. Mahmoud Daher, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen çevrim içi basın toplantısına katıldı.

"ŞAM'DAN ERİŞİM SAĞLAYAMADIĞIMIZ YERLERİ DE KAPSAYACAK"

AA muhabirinin, DSÖ'nün İdlib'e yönelik Kovid-19 aşı planlanmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan DSÖ yetkilileri, bölgeye yönelik aşı çalışmaları için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Suriye'nin kuzeybatısında yaşayan halkın yüzde 20'sini aşılamayı planladıklarını aktaran Daher, "Bu, bizim Şam'dan erişim sağlayamadığımız yerleri de kapsayacak." ifadesini kullandı.

Daher, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gelecek birkaç haftada 224 bin doz Kovid-19 aşısının İdlib bölgesine ulaştırılacağını aktardı.

DSÖ yetkilisi Daher, nisan başında sağlık çalışanları, insani yardım çalışanları ve COVAX tarafından belirlenmiş öncelikli gruplara Kovid-19 aşısı uygulamasını başlatmayı umduklarını söyledi.

TEMİN EDİLECEK AŞI: ASTRAZENECA

DSÖ Suriye Temsilcisi Dr. Akjemal Magtymova da İdlib halkına COVAX kapsamında temin edilecek aşıların Hindistan Serum Enstitüsünce geliştirilen AstraZeneca aşısı olduğunu kaydetti.

Magtymova, aşıların bölgeye Gaziantep üzerinden gönderileceğini ve Suriye'nin kuzeybatısındaki nüfusun yüzde 3'üne yeteceğini belirtti.

REJİM BÖLGESİNE DE 912 BİN DOZ AŞI GÖNDERİLECEK

Esad rejiminin kontrolündeki bölgeye de Şam üzerinden 912 bin doz aşı gönderileceğini belirten Magtymova, "Bu 224 bin ve 912 bin doz aşı genel olarak sağlık çalışanları için uygulanacak." dedi.

Magtymova, aşıların bir miktarıyla yaşlıların da aşılanmasının planladığını ifade ederek yıl sonu itibarıyla Suriye genelinde halkın yüzde 20'sini aşılamayı umduklarını kaydetti.

(AA)

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