DSÖ: Kısıtlamalar kademeli kaldırılmalı

Koronavirüs krizinde bazı ülkelerin kısıtlamaları gevşetmesi Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirdi.

DSÖ Batı Pasifik Bölge Sorumlusu Dr. Takeshi Kasai, kısıtlamalar gevşetilirken toplumsal hayatın işlemesi için insanların yeni bir yaşam tarzına hazır olması gerektiğini kaydetti. Ancak Kasai, koronavirüsün de kontrol altında tutulması gerektiğini belirterek yaşam tarzlarının ve sağlık sistemlerinin virüse uygun hale getirilmesi çağrısında bulundu.

İnternet üzerinden düzenlediği basın toplantısında konuşan Kasai "En azından bir aşı ya da etkili bir tedavi bulunana kadar bu sürecin bizim yeni normalimiz olması gerekiyor" dedi.

"Salgın gözlemlenmeli"

Kısıtlamaları kaldırmayı düşünen hükümetlerin bunu dikkatli ve kademeli olarak yapmasını isteyen Kasai, hükümetlerin ekonomilerini ayakta tutmaya çalışırken insan sağlığına da özen göstermesi ve salgını gözlemlemesi gerektiğini belirtti. Yetkili, koronavirüs olduğu sürece hiçbir ülkenin potansiyel bir salgına karşı güvende olmadığını söyledi.