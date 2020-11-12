HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. DSÖ: Kızamık vakaları 2019'da 870 bine ulaştı

DSÖ: Kızamık vakaları 2019'da 870 bine ulaştı

12.11.2020 22:40 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl 207 binden fazla insanın kızamık yüzünden öldüğünü açıkladı.

2019'daki toplam kızamık vaka sayısı 870 binle son 20 yılın en yüksek rakamına ulaştı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeterince aşı yapılamaması nedeniyle kızamığın güçlü bir biçimde yayıldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Cenevre'de yapılan açıklamada, geçen yıl 207 bin insanın kızamık yüzünden yaşamını yitirdiği duyuruldu. Böylece 2016'dan bu yana kızamıktan ölenlerin sayısı yaklaşık iki kat artmış oldu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kayıtlara geçirilmiş kızamık vakalarının sayısı, 2019'da 870 binle son yıl 20 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Bir ülkede insanların kızamıktan korunması için çocuk ve yetişkinlerin en az yüzde 95'inin kızamık aşısı olması gerekiyor. Ancak DSÖ'ye göre aşı olanların oranı bundan düşük.

DSÖ, pandemi nedeniyle kızamık aşısı olunmasına yönelik kampanyaların olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor. 26 ülkede yaklaşık 94 milyon insanın koronavirüs krizi yüzünden kızamık aşısı olamadığına dikkat çeken Örgüt, bu nedenle birçok ülkede şu sıralar kızamığın yayıldığını belirtiyor. Bu ülkelerin başında Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan ülkeler geliyor. Birçok ülke pandeminin yayılmasını frenlemek için sınırlarını kapatarak mali kaynaklarını Covid-19'la mücadeleye kaydırdı.

Ateş, öksürük, eklem ağrısı...

Kızamığa morbilli adı verilen virüs neden oluyor ve bu virüs çok bulaşıcı olarak biliniyor. Hastalığın tedavisi için ilaç yok. Kızamıktan sadece aşı yoluyla korunmak mümkün. Kızamığa yakalananlarda ateş, öksürük, nezle ve eklem ağrıları gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ciltte kırmızı lekeler oluşuyor. Hastaların yüzde 7-8'si ateşli havale geçiriyor. Hastalık bağışıklık sistemini zayıflattığı için ölümle sonuçlanabilecek menenjite (beyin zarı iltihabı) de yakalanma tehlikesi doğabiliyor.

Farklı ülkelerde bazı aileler yan etkileri nedeniyle çocuklarını aşılatmaya kuşkulu yaklaşıyor. Almanya'da çocuklar bir yaşından itibaren yuva ya da okula başlamadan önce kızamık aşısı olmak zorunda. Aynı şekilde 1970 yılından sonra doğan yuva ve okullarda görev yapan eğitimci, personel ve öğretmenlerin de kızamık aşısı olma zorunluluğu var.

epd / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Genç kızın ölümü ilçeyi yasa boğduGenç kızın ölümü ilçeyi yasa boğdu
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'
'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Olay paylaşım! 'Azgın olduğum zamanlarda...'
Olay paylaşım! 'Azgın olduğum zamanlarda...'
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'
'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de fuhuş operasyonu! 4 tutuklama
Fuhuş operasyonu! 4 tutuklama
Genç kızın ölümü ilçeyi yasa boğdu
Genç kızın ölümü ilçeyi yasa boğdu
Feribotta engelli kıza tecavüz! Otobüsün muavini...
Feribotta engelli kıza tecavüz! Otobüsün muavini...
Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 12 Kasım son depremler listesi!
Bugün deprem oldu mu?
Türkiye'nin en büyüğüydü! Beyşehir Gölü'nde korkutan tablo
Türkiye'nin en büyüğüydü! Beyşehir Gölü'nde korkutan tablo
Pastırma yazını yaşıyorlar! Kasım ayında deniz keyfi
Pastırma yazını yaşıyorlar! Kasım ayında deniz keyfi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.