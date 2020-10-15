DSÖ: Korona ölümlerdeki artış korkutuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bilim Heyeti Başkanı Soumya Swaminathan, dünya genelinde korona ölümlerinin arttığına dikkat çekti. Her gün koronavirüs yüzünden ortalama 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve ölümlerdeki artışın korkuttuğunu söyleyen Swaminathan, vaka sayısıyla birlikte ölüm oranının arttığını vurguladı.

Reuters haber ajansının topladığı resmi verilere göre dünya genelinde şimdiye kadar 38 milyon 200 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildi. Şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi de hayatını kaybetti. Ancak uzmanlar, kayıtlara geçmeyen vakaların olduğu da göz önünde bulundurulduğunda gerçek vaka ve ölümlerin çok daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

ABD birinci sırada

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında açık ara ABD geliyor. ABD'de şimdiye kadar 7 milyon 900 bin korona vakası tespit edildi, yaklaşık 216 bin kişi de hayatını kaybetti. Hindistan da şimdiye kadar kayıtlara geçen 7 milyon 200 bin vakayla dünya sıralamasında ikinci sırada.

Çok sayıda Avrupa ülkesinde ise son haftalarda endişe verici bir yükseliş var. İtalya'da son 24 içinde 7 bin 332 yeni vaka tespit edildi. Yaklaşık 8 milyon 500 bin nüfuslu İsviçre'de de bir gün içinde 2 bin 823 yeni vaka kayıtlara geçti. Bu, beş gün öncesine kıyasla iki kat fazla.