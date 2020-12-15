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DSÖ: Korona vakalarının yüzde 14'ü sağlık çalışanı

15.12.2020 10:09 | Son Güncelleme:
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DSÖ: Korona vakalarının yüzde 14'ü sağlık çalışanı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturmasına rağmen DSÖ'ye bildirilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 14'ünün bu grupta tespit edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, videokonferans yöntemiyle düzenlendiği basın toplantısında, "Salgın, hepimize sağlık çalışanlarının her gün yaptığı kahramanca işi hatırlattı" dedi.

Sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturduğunu aktaran Ghebreyesus, toplam vakaların yüzde 14'nünü ise sağlık çalışanları arasında görüldüğüne işaret etti.

Dünyada sağlık kuruluşlarının dörtte birinin en temel ihtiyaç olan temiz sudan bile mahrum olduğunu aktaran Ghebreyesus, "Dünyanın en az gelişmiş 47 ülkesinde, tüm sağlık tesislerinin yarısında temiz su bulunmuyor. Bu, sağlık çalışanlarını ve hastaları her türlü enfeksiyona karşı risk altına sokuyor" uyarısında bulundu.

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