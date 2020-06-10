DSÖ: Koronavirüs hastalarının ilk zamanları, virüsün en bulaşıcı zamanı

Salgının bu özelliğinin, Covid-19'a neden olan virüsün yayılmasını kontrol etmeyi hayli zorlaştırdığı ancak sıkı testler ve sosyal mesafeyi koruma yoluyla söz konusu durumun üstesinden gelinebileceği dile getirildi.

DSÖ salgın hastalıkları ve epidemi uzmanı ve Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Şu anda sahip olduğumuz sınırlı bilgiler, insan vücudunda semptomların gelişmeye başladığı zaman daha fazla virüsü taşıdığı ve yaydığı anlamına geldiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Van Kerkhove, "Almanya ve ABD'den yapılan ön çalışmalar, hafif semptomları olan kişilerin 8-9 güne kadar bulaşıcı virüs taşıdığını düşündürüyor ve daha ağır hastalar için bu süre çok daha uzun olabilir." şeklinde konuştu.

Ancak bazı uzmanlar yaptıkları açıklamalarda, semptom göstermeyen kişilerin Covid-19'u bulaştırmasının çok nadir olduğunu belirterek Van Kerkhove'ye tepki gösterdi.

Bunun üzerine sözlerine açıklık getiren ve hastalık modelleme çalışmalarına atıfta bulunan Kerkhove, kimilerinin semptom geliştirmemekle birlikte yine de başkalarını enfekte edebileceğini dile getirdi.

Aldığı tepkiler üzerine bir açıklama daha yapan Van Kerkhove, "Çok teknik olmak istemiyorum. Ancak, asemptomatik olan bazı kişilerin veya semptomları olmayan bazı kişilerin virüsü bulaştırabileceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kerkhove, hükümetlerin, Covid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

