DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ, aşı bulunsa bile mücadelede büyük çaba gerekeceğine dikkat çekti.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 hastalığına yol açan yeni tür koronavirüsün HIV gibi bir endemiye dönüşebileceği ve kalıcı olabileceği uyarısında bulundu. Endemi terimi, nüfus içinde varlığını sürdüren hastalıklar için kullanılıyor.

DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan, Çarşamba günü verilen online brifingde açıklamalarda bulundu. Ryan, "Şunu açıkça konuşmak gerekiyor: Bu virüs toplumlarımızda yeni bir endemik virüs halini alabilir ve virüs hiçbir zaman ortadan kaybolmayabilir" diye konuştu.

"Gerçekçi olmamız çok önemli. Bu hastalığın ne zaman ortadan kaybolacağını hiçkimsenin öngörebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanan Ryan, "Bu konuda sözler ve tarihler vermek mümkün değil. Bu hastalık uzun vadeli bir soruna dönüşebilir de, dönüşmeyebilir de" dedi.

"Aşı bulunsa bile büyük çaba gerekecek"

DSÖ yetkilisi, aşıların kızamık gibi ortadan kaybolmayan hastalıklar için de mevcut olduğunu hatırlatarak aşı bulunsa dahi koronavirüsle mücadelede "büyük bir çaba" sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.