DSÖ: Koronavirüs vakalarında artış rekor düzeyde

Koronavirüs vaka sayıları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre hızla artmaya devam ediyor.

Örgüt son bir gün içinde tüm dünyada tespit edilen vaka sayısının 183 bin 20 olduğunu açıkladı. Bu da pandemi süresince, bir günde görülen en yüksek vaka artışına tekabül ediyor. DSÖ'nün söz konusu açıklamasına göre, son 24 saatte 116 binden fazla vakanın kayıtlara geçtiği Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri virüsün şu an en hızlı yayıldığı bölgeler.

Salgının başlangıcından bu yana tüm dünyada 8,7 milyondan fazla insanın koronavirüse yakalandığının tespit edildiğini bildiren DSÖ, bu zaman zarfında 461 binden fazla insanın daCOVID-19 hastalığından hayatını kaybettiğini duyurdu. Bundan önce bir günde en yüksek artış, 18 Haziran'da tespit edilen 181 bin 232 vaka sayısı ile kayıtlara geçmişti.

BREZİLYA'DA VAKA SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Son dönemde salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen Brezilya'da, resmi rakamlara göre toplam vaka sayısı bir milyonu, COVID-19 hastalığından ölenlerin toplam sayısı da 50 bini aştı. Güney Amerika ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından dünya çapında en fazla enfeksiyon ve ölüm vakasının yaşandığı yer durumunda. Ancak bazı uzmanlara göre test kapasitesi düşük olan ülkede gerçek rakamlar açıklananın çok daha üstünde.