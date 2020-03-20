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DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 16:09 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu.

DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi

Koronavirüsün yankıları sürerken Dünya Sağlık Örgütü (WHO), korona virüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu. WHO’nun Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, koronavirüse karşı 20 aşının dünya çapında geliştirilmesinin sağlandığını açıkladı.

Vujnovic, Novosibirsk’te bulunan Rus vektör biyoteknoloji merkezi tarafından oluşturulan bir aşının testlerinin de başladığını söyledi.

Bilim insanlarının aşının 2020’nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, WHO’nun da korona virüsle mücadele çalışmalarının ilerleme hızından memnun olduğunu belirtti.

Rus yetkili ayrıca çok sayıda klinik ilaç çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde alınmasının beklendiğini söyledi.
11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüs salgın hastalık olarak nitelendirdi. Dünya çapında koronavirüsten 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 245 bin 900’den fazla kişide vaka görüldü.

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Dünya Sağlık Örgütü Who koronavirüs

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