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DSÖ koronavirüsle mücadele yolunu açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2020 09:24 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yeni koronavirüsle mücadelenin yolu yapılan test sayısını artırmaktan geçiyor.

DSÖ koronavirüsle mücadele yolunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsle mücadele için en önemli adımın daha fazla test yapmaktan geçtiğine dikkat çekti. Ghebreyesus, Pazartesi günü Cenevre’de yaptığı açıklamada "Mesajımız çok basit: Test yapın, test yapın, test yapın" dedi.

"Alevle gözleri bağlı şekilde savaşmak mümkün değil" diyen DSÖ Başkanı, birçok ülkede sosyal hayatta insanların arasındaki mesafenin artırılması için çok daha fazla önlem alınmış olmasının da iyi bir gelişme olduğunu kaydetti.

Ancak DSÖ Başkanı Ghebreyesus, koronavirüsün yayılmasını etkili bir şekilde yavaşlatmak için çok daha fazla test yapmanın ve bunu takiben de test sonucu pozitif olan kişilerin etkili bir şekilde izole edilmesinin gerekli olduğuna vurgu yaptı. Hastaların semptomları hafiflemeye başladıktan sonra yaklaşık iki hafta daha virüsü bulaştırabildiğine dikkat çeken DSÖ Başkanı, bu nedenle son dönemde 120 ülkeye 1,5 milyon test kiti gönderdiklerini belirtti.

Ghebreyesus ayrıca hastalarla ilgilenen kişilerin özellikle de bunu ev ortamında yapıyorlarsa, önerilen önlemlere harfiyen uymaları gerektiğinin altını çizdi ve bu önlemlere elleri yıkamanın dahil olduğunu da hatırlattı.

DSÖ Başkanı, ayrıca daha az gelişmiş ülkelerin pandemiden şiddetli olarak etkilenmeleri halinde nereler olabileceği konusunda duyduğu endişeyi de dile getirdi.

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