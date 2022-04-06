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DSÖ: Koronavirüste vaka ve ölümler azalıyor

06.04.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre dünyada koronavirüs vaka sayıları ve ölümler iki haftadır düşüş eğiliminde.

DSÖ: Koronavirüste vaka ve ölümler azalıyor

Haftalık vakalar yüzde 16, ölümler ise yüzde 43 azaldı.Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasına göre, üst üste ikinci haftada vaka ve ölümlerde azalma var. DSÖ'nün pandemiye ilişkin 28 Mart - 3 Nisan tarihlerini kapsayan son raporunda vaka sayıları dünya genelinde bir önceki haftaya kıyasla yüzde 16 azalarak 9 milyon civarında kaydedildi. Aynı hafta virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerlerin sayısı da yüzde 43 oranında azaldı ve 26 bin oldu.

DSÖ, koronavirüs vakalarının dünya genelinde bütün bölgelerde azalma gösterdiğini vurgulasa da, birçok ülkenin geniş çapta test yapmayı bırakması nedeniyle verilerin kesin olmadığına, dolayısıyla tespit edilmemiş çok sayıda vaka olduğuna dikkat çekti.

Avrupa'da yüzde 14 azalma

Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa bölgesi vaka sayılarında dünyada hala başı çekse de, vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 14'lük düşüş kaydetti.

DSÖ'nün internet sitesinde yer alan istatistiklere göre Avrupa'da geçen hafta vakalar 782 bin azalarak toplam 4 milyon 758 bin olarak tespit edildi. Avrupa'da geçen Aralık'tan beri düzenli olarak artan ve Ocak ayında 12 milyona kadar ulaşan haftalık vaka sayısı böylece yeniden 5 milyonun altına inmiş oldu. Avrupa'da son 7 günde, 1 milyon 200 binle en fazla vaka Almanya'da tespit edilirken onu 945 binle Fransa takip etti.

DSÖ'nün verilerine göre Türkiye'de ise 108 bin olan haftalık vaka sayısı 96 bine geriledi.

"Test ve takip uygulamaları devam etmeli"

DSÖ'nün raporunda ayrıca, BA.1 ve BA. 2 varyantlarının kombinasyonu olan bir omikron varyantının seyrinin de takip edildiği belirtildi. Söz konusu varyantın diğerlerine göre yüzde 10 daha bulaşıcı olabileceği ancak bu konuda daha fazla bulguya ihtiyaç olduğu bildirildi.

DSÖ, ülkelere koronavirüs önlemlerini çabuk bir şekilde gevşetmemeleri yönünde çağrıda bulunurken, takip ve testler rafa kaldırıldığı takdirde gelecekteki varyantların hızla yayılabileceği uyarısı yapıldı.

DW, AP / GY, BK

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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü
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