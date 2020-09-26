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  4. DSÖ: Koronavirüsten ölümlerin 2 milyonu geçmesi imkansız değil

DSÖ: Koronavirüsten ölümlerin 2 milyonu geçmesi imkansız değil

26.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs kaynaklı ölümlerin gelecek hafta 1 milyonu geçebileceğini açıkladı.

DSÖ ölü sayısının 2 milyonu geçmesinin ise "imkansız olmadığını" ifade etti.Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının gelecek hafta 1 milyonu geçebileceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Birimi Başkanı Mike Ryan ölü sayısının 2 milyona çıkmasının da “imkansız olmadığını” söyledi.

Ryan, Cenevre’de yaptığı açıklamada artışın durdurulmasının ancak hijyen, maske, sosyal mesafe, test, temas takibi ve karantina gibi tedbirlerin tüm dünyada sıkı bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Ryan “Sorun şu ki virüsün bizim kaderlerimizi kontrol etmesindense bizim virüsü kontrol etmek için çok uluslu, kolektif küresel bir eyleme geçmeye niyetli olup olmadığımız” dedi ve ekledi: "Eğer bunu yapmazsak ve işbirliğimizin kapsamını ve yoğunluğunu daha da geliştirmezsek korkarım böyle bir sayıyla karşılaşacağız. Hatta belki de daha büyüğüyle.”

ABD Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 32 milyon 500 bini geride bıraktı. Vakaların 7 milyondan fazlası ABD'de tespit edilirken bu ülkeyi yaklaşık 5 milyon 900 bin ile Hindistan takip ediyor. Yaklaşık 4 milyon 600 bin vaka ile Brezilya üçüncü sırada gelirken 1 milyon 130 bin vaka ile Rusya dördüncü. Tüm dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise yaklaşık 989 bin.

Avrupa ülkelerinde de günlük vaka artışında geçen hafta en yüksek sayılara ulaşıldı. Almanya'da dün nisan ayından bu yana en büyük günlük vaka artışı kaydedildi. Robert Koch Enstitüsü Cuma günü son 24 saat içinde 2 bin 507 yeni koronavirüs vakasının kaydedildiğini duyurdu.

DW, dpa / EC, CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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