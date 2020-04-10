HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DSÖ: Kovid-19'un ölüm oranı gripten 10 kat fazla

DSÖ: Kovid-19'un ölüm oranı gripten 10 kat fazla

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 02:33 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

DSÖ: Kovid-19'un ölüm oranı gripten 10 kat fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine hitap etti. DSÖ'nün 5 Şubat'ta, farklı ülke ve bölgelere Kovid-19 ile mücadele konusunda destek vermek amacıyla Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı'nı başlattığını anımsatan Ghebreyesus, örgüte üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ghebreyesus, üye ülkelerin şimdiye kadar toplam 800 milyon dolar taahhütte bulunduğunu, bu miktarın bir kısmının DSÖ'ye ulaştığını açıkladı.

DSÖ'nün, Çin'den ilk Kovid-19 vakasını bildirmesinden bu yana 100 gün geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, aradan geçen sürede virüsün küresel çapta yayılması nedeniyle ülkelerin sağlık sistemlerine aşırı yük bindiğini ve dünya ekonomisinin bozulduğunu belirtti.

"ÖLÜM ORANI GRİPTEN 10 KAT DAHA VAZLA"

Konuşmasında, Kovid-19 ile gribi kıyaslayan Ghebreyesus, "Kovid-19'un ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir." diye konuştu.

Ghebreyesus, dünya liderlerine "birlik ve dayanışma" çağrısını yineleyerek Kovid-19'un ulusal ve küresel düzeyde siyasete alet edilmemesini istedi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Kan donduran vahşet! Eşini baltayla öldürdüKan donduran vahşet! Eşini baltayla öldürdü
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs Kovid-19 grip

En Çok Okunan Haberler

Güngören'de doğalgaz patlaması! Yaralılar var

Güngören'de doğalgaz patlaması! Yaralılar var

Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar: Ciddi bir ekonomik kriz!

Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar: Ciddi bir ekonomik kriz!

Kilo aldı diye linç edilmişti! Son hali olay

Kilo aldı diye linç edilmişti! Son hali olay

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Açıklanan can kaybı rakamları doğru değil mi? TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması

Açıklanan can kaybı rakamları doğru değil mi? TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 908'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 908'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Sosyal medyada tepki çeken video! Kaymakamdan açıklama

Sosyal medyada tepki çeken video! Kaymakamdan açıklama

Diğer Haberler
Kocaeli'de kadın cinayeti! Eşini baltayla öldürüp cansız bedenini kanepenin altına sakladı

Kan donduran vahşet! Eşini baltayla öldürdü

DSÖ Türkiye Temsilcisi: Türkiye, koronavirüsle mücadelede örnek ülke

DSÖ Türkiye Temsilcisi: Türkiye örnek ülke

Son dakika! Ordu'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD - Kandilli son depremler

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir

Bakan Koca paylaştı: Bu filmin kahramanları...

İstanbul'da 'Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu

'Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.