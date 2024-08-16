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DSÖ 'küresel acil durum' ilan etti! Maymun çiçeği virüsü artık Asya'da: O ülke ilk vakayı bildirdi!

16.08.2024 11:50
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Dünya yeni bir pandeminin eşiğinde... Birbiri sıra gelen maymun çiçeğinin yayılma haberleri herkesi endişelendiriyor. Dün İsveç'te kaydedilen ilk maymun çiçeği vakasıyla birlikte Avrupa'da ilk vaka görülmüş oldu. Avrupa'nın ardından bugün Asya'da da ilk maymun çiçeği vakası görülmüş oldu. Pakistan'da kaydedilen vaka sonrası Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) alarma geçmiş durumda. İşte tüm detaylar!

DSÖ 'küresel acil durum' ilan etti! Maymun çiçeği virüsü artık Asya'da: O ülke ilk vakayı bildirdi!

Pakistan'daki yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen 3 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiği belirtildi. Böylelikle Avrupa'nın ardından maymun çiçeği hastalığı Asya'da da ilk defa görülmüş oldu.

DSÖ'DEN İKİNCİ KEZ KÜRESEL ACİL DURUM!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan ederken maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından Avrupa’da sıçramış ve İsveç’te ilk maymun çiçeği vakası doğrulanmıştı.

İsveç’in ardından Pakistan’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü. Ülkenin Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 3 kişide maymun çiçeği tespit edildi.

3 KİŞİ KARANTİNADA

Pakistan’dan yapılan açıklamada, maymun çiçeği tespit edilen kişilerin Birleşik Arap Emirlikleri’nden Pakistan’a geldiği kaydedildi. Khyber Pakhtunkhwa Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Salim Khan konuya ilişkin açıklamasında iki kişide maymun çiçeğinin doğrulandığı ancak üçüncü kişiden alınan örneklerin başkent İslamabad’daki Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne gönderildiğini söyledi. Khan, üç kişinin de karantinaya alındığını sözlerine ekledi.

Pakistan’da daha önce de maymun çiçeği vakaları tespit edilmiş ancak hangi varyant olduğu belirlenememişti.

27 BİN VAKA TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, salgının başladığı 2023 Ocak ayından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde çoğunluğu çocuk 27 bin maymun çiçeği vakası tespit edilirken bin 100 kişi de hayatını kaybetti.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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