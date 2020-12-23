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DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

23.12.2020 17:55 | Son Güncelleme:
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DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ, mutasyona uğrayan yeni virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğunu, ancak virüsün daha tehlikeli olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa temsilciliğinde bugün İngiltere'de endişe yaratan ve Avrupa'da yüksek alarm durumuna geçilmesine neden olan koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Virüsün yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadele etmek için yeni stratejiler üzerinde görüşmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirten DSÖ sözcüsü, toplantıya yalnızca uzmanların katıldığını ve İngiltere sağlık yetkilileriyle güncel bilgilerin ve soruların paylaşıldığını ifade etti.

Toplantıda virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğunu ve mutasyon sonrası bulaşıcılığında artış kaydedildiğini teyit eden DSÖ, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ancak virüsün "ciddiyetinde" artış olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığını da vurguladı.

Virüsün klinik ciddiyetinin ve yeniden bulaşma potansiyelinin araştırılmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, virüsün yeni türünün genç yaş gruplarında daha çok görüldüğüne dikkat çekildi.

"İngiltere'ye gıda sevkiyatı yapılıyor"

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge de açıklamasında, Avrupa'nın yeni tür virüsün yayılmasını önlemek için İngiltere ile sınırların kapatılması kararının virüsle ilgili daha iyi bilgi sahibi olana kadar ihtiyatlı bir tedbir olduğunu söyledi. Kluge, ayrıca söz konusu seyahat kısıtlamalarına rağmen temel gıda maddelerinin sevkiyatı ve önemli seyahatlerin hâlâ mümkün olduğunu belirtti.

DSÖ'nün Avrupa bölgesi, Türkiye ile birlikte 53 ülkeyi kapsıyor. Resmi verilere göre Avrupa bölgesinde şimdiye kadar toplamda 24 milyon koronavirüs vakası tespit edildi ve 500 binin üzerinde ölüm kayıtlara geçti.

dpa, AP / AI, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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