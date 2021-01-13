DSÖ: Mutasyonlu virüs 50 ülkede tespit edildi

İlk olarak Büyük Britanya’da ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs varyantının dünya çapında 50 ülkede daha tespit edildiği duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre'de bulunan merkezinden bugün yapılan açıklamada Güney Afrika'da rastlanan diğer bir mutasyona uğramış varyantın da 20 ülkeye yayıldığı açıklandı.

Mutasyona uğramış virüs varyantına Noel’den kısa süre önce Almanya'da da rastlanmıştı. Baden Württemberg Eyaleti Sosyal İşler Bakanlığı ise Güney Afrika'da görülen varyansonun da Almanya'da dün tespit edildiğini duyurdu.

DSÖ, yine koronavirüsün Japonya'da görülen mutasyona uğramış türünün de büyük endişe yarattığını açıkladı. Virüs ne kadar çok yayılırsa mutasyon için de o kadar geniş bir uygun ortam oluştuğunun belirtildiği açıklamada, başka yeni varyansonların ortaya çıkmasının mümkün olabileceği bildirildi.

DSÖ, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün değişime uğramış hallerinin yol açacağı tehlike ve tehdidinin yeterince ciddiye alınmadığına dikkat çekerken, bunun büyük ihtimalle incelemenin yapılacağı sınırlı laboratuvar kapasitesinden kaynaklandığını kaydetti.